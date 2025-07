Exposition céramique, dessin et sculpture Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn

Centre d'exposition Oustàu Dou Saleys 7 bis Rue de l'église Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-10

2025-07-28

L’Oustàu Dou Saleys est un lieu incontournable pour les amateurs d’art et les curieux en quête de découvertes culturelles. Installée dans une maison typiquement salisienne sur trois niveaux, en bordure du pittoresque Saleys, la galerie offre un cadre unique pour admirer les œuvres de deux artistes installés dans les Hautes Pyrénées François Leteuil (dessins, aquarelles et sculptures sur marbre très largement inspirés de la mythologie grecque et de la Préhistoire) et Sophie Leteuil (céramiste travaillant le grès en cuisson haute température et technique du Raku). Exposition unique dans le Béarn à noter absolument dans vos agendas !

Ouvert tous les jours de la semaine de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 non stop. .

Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys 7 bis Rue de l’église Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 37 64 69 loustaudousaleys@orange.fr

