Exposition céramique St-Germain des Vaux La Hague

Exposition céramique

St-Germain des Vaux La Chapelle La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Neuf céramistes, Adélaidesigillée, Cathmariem, F.Chemin, C.Lecostey, V.Levavasseur, Mélimelon, MHLCéramic, C.Moquet et Yukouli exposent à la Chapelle de St Germain des Vaux .

St-Germain des Vaux La Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 44 31 56 cathmarie5@orange.fr

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English : Exposition céramique

L’événement Exposition céramique La Hague a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cotentin La Hague