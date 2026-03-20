Exposition céramique St-Germain des Vaux La Hague
Exposition céramique St-Germain des Vaux La Hague samedi 4 avril 2026.
Exposition céramique
St-Germain des Vaux La Chapelle La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Neuf céramistes, Adélaidesigillée, Cathmariem, F.Chemin, C.Lecostey, V.Levavasseur, Mélimelon, MHLCéramic, C.Moquet et Yukouli exposent à la Chapelle de St Germain des Vaux .
St-Germain des Vaux La Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 44 31 56 cathmarie5@orange.fr
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English : Exposition céramique
L’événement Exposition céramique La Hague a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cotentin La Hague
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