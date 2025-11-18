Exposition céramique Monts

Exposition céramique

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-11-18

Christine Durand, céramiste, exposera ses oeuvres.

Elles seront visibles du 18 novembre au 13 décembre à la médiathèque de Monts.

Le mercredi 03 décembre, Christine Durand sera présente, toute la journée, pour faire découvrir son travail de céramiste.

Entré libre

Entré libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Céramiste autodidacte depuis 25 ans, Christine trouve son inspiration dans le monde floral et animalier, un vaste terrain de jeu où foisonnent les idées.

La peinture a toujours fait partie de sa vie. Chacune de ses créations a été pensée et conçue de ses mains toutes sont uniques !

Elle a été primée plusieurs fois au Salon de Ripault (prix de céramique). Les mains dans la terre et la tête dans les étoiles, Christine vous invite dans son univers poétique… .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

English :

Christine Durand, ceramist, will be exhibiting her work.

They will be on display from November 18 to December 13 at the Monts media library.

On Wednesday December 03, Christine Durand will be on hand all day to present her work as a ceramist.

Free admission

German :

Die Keramikerin Christine Durand stellt ihre Werke aus.

Sie sind vom 18. November bis zum 13. Dezember in der Mediathek von Monts zu sehen.

Am Mittwoch, den 3. Dezember, wird Christine Durand den ganzen Tag über anwesend sein, um ihre Arbeit als Keramikerin vorzustellen.

Freier Eintritt

Italiano :

Christine Durand, ceramista, esporrà le sue opere.

Saranno esposte dal 18 novembre al 13 dicembre presso la mediateca di Monts.

Mercoledì 3 dicembre, Christine Durand sarà a disposizione tutto il giorno per parlare del suo lavoro di ceramista.

Ingresso libero

Espanol :

Christine Durand, ceramista, expondrá sus obras.

Estarán expuestas del 18 de noviembre al 13 de diciembre en la mediateca de Monts.

El miércoles 3 de diciembre, Christine Durand estará presente durante todo el día para hablar de su trabajo como ceramista.

Entrada libre

