Exposition céramique par Châteauminus Médiathèque Violette Leduc Paris mardi 17 mars 2026.
Exposition du 17 mars au 18 avril où vous pourrez admirer ses monstres, explorer son univers et ses inspiration. Jade est implantée à la Briche à Saint-Denis où elle créée ses chimères qui peuvent évoquer les personnages farfelus de Claude Ponti ou du peintre Jérôme Bosch.
Entrée libre – tout public
Atelier pâte à sel colorée avec Jade pour réaliser son propre monstre Châteauminus.
Sur réservation – à partir de 8 ans
Découvrez le travail de Jade Irribarria allias Châteauminus, qui s’inspire des bestiaires du Moyen-âge et des livres jeunesse pour créer des monstres sympathiques en céramique.
Le samedi 28 mars 2026
de 15h00 à 17h30
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
