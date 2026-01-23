Exposition céramique par Châteauminus Médiathèque Violette Leduc Paris

Exposition du 17 mars au 18 avril où vous pourrez admirer ses monstres, explorer son univers et ses inspiration. Jade est implantée à la Briche à Saint-Denis où elle créée ses chimères qui peuvent évoquer les personnages farfelus de Claude Ponti ou du peintre Jérôme Bosch.

Entrée libre – tout public

Atelier pâte à sel colorée avec Jade pour réaliser son propre monstre Châteauminus.

Sur réservation – à partir de 8 ans

Découvrez le travail de Jade Irribarria allias Châteauminus, qui s’inspire des bestiaires du Moyen-âge et des livres jeunesse pour créer des monstres sympathiques en céramique.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h30

Du mardi 17 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :

gratuit

Entrée libre pour l’exposition

Sur réservation pour l’atelier

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



