Exposition céramique Triembach-au-Val

3 rue du Scheibenberg Triembach-au-Val Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Exposition de céramiques de l’association Créargile et réalisation d’artistes locaux peinture, bijoux, couture, objets bois, livres pliés, impression 3D, macramé.

Lecture de contes. Pâtisseries, gaufres et autres gourmandises, café, chocolat chaud et vin chaud. .

3 rue du Scheibenberg Triembach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 48 20 12 ch.rieffel58@gmail.com

