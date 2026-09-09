Exposition – Céramiques de Christophe Brucken Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque l'évasion Thénezay · Thénezay
Informations pratiques
Thénezay
Exposition – Céramiques de Christophe Brucken
Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-02
Potier installé à Cherves, Christophe Brucken débute sa pratique en 2025 et ouvre son atelier à Thénezay en mai 2026. Il crée des objets d’usage courant, à partir de différentes techniques parmi lesquelles le raku. .
Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Exposition – Céramiques de Christophe Brucken
L’événement Exposition – Céramiques de Christophe Brucken Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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