Exposition – Céramiques de Christophe Brucken Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Exposition – Céramiques de Christophe Brucken

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-02

Potier installé à Cherves, Christophe Brucken débute sa pratique en 2025 et ouvre son atelier à Thénezay en mai 2026. Il crée des objets d’usage courant, à partir de différentes techniques parmi lesquelles le raku. .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Exposition – Céramiques de Christophe Brucken

L’événement Exposition – Céramiques de Christophe Brucken Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine