Exposition Céramiques La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.
Exposition Céramiques
5/7 Cour des Anglais (impasse au bout de la rue du Cordouan) La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-10 15:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-10-10
Christian Aymard, Sylvie Tubiana et Ceramic Art Atsonios exposent leurs céramiques.
5/7 Cour des Anglais (impasse au bout de la rue du Cordouan) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 73 70 67
English : Exhibition Céramiques
Christian Aymard, Sylvie Tubiana and Ceramic Art Atsonios exhibit their ceramics.
German : Ausstellung Céramiques
Christian Aymard, Sylvie Tubiana und Ceramic Art Atsonios stellen ihre Keramiken aus.
Italiano :
Christian Aymard, Sylvie Tubiana e Ceramic Art Atsonios espongono le loro ceramiche.
Espanol : Exposicion Céramiques
Christian Aymard, Sylvie Tubiana y Ceramic Art Atsonios exponen sus cerámicas.
