Exposition Céramiques La Rochelle

Exposition Céramiques La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.

Exposition Céramiques

5/7 Cour des Anglais (impasse au bout de la rue du Cordouan) La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 15:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-10-10

Christian Aymard, Sylvie Tubiana et Ceramic Art Atsonios exposent leurs céramiques.

5/7 Cour des Anglais (impasse au bout de la rue du Cordouan) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Céramiques

Christian Aymard, Sylvie Tubiana and Ceramic Art Atsonios exhibit their ceramics.

German : Ausstellung Céramiques

Christian Aymard, Sylvie Tubiana und Ceramic Art Atsonios stellen ihre Keramiken aus.

Italiano :

Christian Aymard, Sylvie Tubiana e Ceramic Art Atsonios espongono le loro ceramiche.

Espanol : Exposicion Céramiques

Christian Aymard, Sylvie Tubiana y Ceramic Art Atsonios exponen sus cerámicas.

