Exposition « Céramiques Mumyôi-yaki de l’île de Sado » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 7 octobre 2025.

Située dans la mer du Japon, l’île de Sado abrite d’anciennes mines d’or dont le site d’Aikawa, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2024. Ce lieu chargé d’histoire a vu naître de nombreuses expressions artistiques issues de la culture minière, dont les céramiques Mumyôi-yaki. Issues d’une argile locale riche en fer, ces pièces sont réputées pour leur solidité, leur finesse et leur patine naturelle. Améliorée à l’époque Meiji, cette technique perpétue un savoir-faire unique.

L’exposition réunit vingt œuvres contemporaines de céramistes de Sado, témoignant de la vivacité d’une tradition séculaire en constante évolution.

La Maison de la culture du Japon à Paris vous invite à découvrir les céramiques Mumyôi-yaki, un artisanat ancestral de l’île japonaise de Sado, façonné à partir d’une argile rouge extraite des anciennes mines d’or inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Du mardi 07 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Hall d’accueil (rez-de-chaussée)

Entrée libre et gratuite

Tout public.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 M6 Bir-Hakeim / RER Champ de Mars Tour EiffelParis

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/ceramiques-mumyoi-yaki-de-l-ile-de-sado https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel