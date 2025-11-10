Exposition « C’est l’histoire d’un pauvre… Les Restos du cœur 1985-1989 » Hôtel du Département Nantes

Exposition « C’est l’histoire d’un pauvre… Les Restos du cœur 1985-1989 » Hôtel du Département Nantes lundi 10 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-10 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Proposée pour les 40 ans de l’association, l’exposition trace un portrait de la France des années 1980 au travers de quarante images issues du fonds photographique de l’AFP et des objets et fac-similés de documents d’époque.Elle offre un regard saisissant sur les visages de précarité et l’émergence des « nouveaux pauvres », plus tout à fait nouveaux aujourd’hui, mais toujours plus nombreux.Exposition visible du 13 octobre au 22 novembre 2025, du lundi au samedi de 10h à 18h.

Hôtel du Département Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 10 00 http://www.loire-atlantique.fr http://loire-atlantique.fr/expo-restosducoeur