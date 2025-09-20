Exposition « C’est mon patrimoine » Bibliothèque Mille-Pages Grisy-Suisnes
Exposition « C’est mon patrimoine » Bibliothèque Mille-Pages Grisy-Suisnes samedi 20 septembre 2025.
Exposition « C’est mon patrimoine » Samedi 20 septembre, 15h00 Bibliothèque Mille-Pages Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Exposition du tapis narratif « mon patrimoine » répertoriant toutes les communes de la communauté de communes de la Brie des Rivières et Châteaux avec toutes leurs spécificités.
Bibliothèque Mille-Pages Place de la Mairie 77166 Grisy-Suisnes Grisy-Suisnes 77166 Seine-et-Marne Île-de-France 06 27 74 81 30 https://bibliotheques.briedesrivieresetchateaux.fr/grisy-suisnes
Exposition
Réseau Lecture Publique – CCBRC