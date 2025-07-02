Exposition #CESTNOTREHISTOIRE Esclavage et abolitions, une histoire de France Kembs

59 Rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-07-02 2025-09-07

À partir du mercredi 2 juillet, la Maison du Patrimoine de Kembs accueille une nouvelle exposition intitulée ¿#CESTNOTREHISTOIRE Esclavage et abolitions, une histoire de France¿ .

À travers un parcours visuel, documenté et accessible à tous, cette exposition retrace cinq siècles d’histoire, du XVe au XXe siècle. Elle met en lumière la mise en place du système esclavagiste dans les territoires français, les nombreuses résistances qu’il a engendrées, les luttes pour l’abolition, ainsi que les héritages encore présents dans la société contemporaine.

Cette exposition rappelle que l’esclavage n’est pas seulement un fait du passé, mais un système qui a marqué durablement les sociétés, les mentalités et les rapports sociaux. En retraçant les récits des personnes réduites en esclavage et de celles qui ont combattu pour leur liberté, l’exposition rend hommage à ces mémoires souvent invisibilisées et invite à une réflexion collective sur les valeurs d’égalité, de dignité et de justice.

Une exposition engagée et essentielle pour comprendre l’histoire de France dans toute sa complexité. Un rendez-vous culturel et citoyen à ne pas manquer ! 0 .

59 Rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 60 14 14 celine.bach@kembs.alsace

