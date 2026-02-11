Exposition Cet instant Galerie Rive de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Exposition Cet instant Galerie Rive de Loire

Logis Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-14

Venez découvrir l’exposition Cet instant du 14 au 22 février au logis Renaissance à Ancenis-Saint-Géréon.

Cet instant , met en avant les œuvres d’un groupe de 7 photographes passionnés.

Cette exposition est le résultat d’un travail collaboratif inspirant avec le photographe Nantais Guillaume Noury, qui a su apporter un regard innovant et unique à chaque projet, visant à révéler l’identité photographique de chaque artiste.

De cette démarche collective naît une mosaïque visuelle riche et variée, où les regards se complètent sans jamais se confondre.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Entrée libre. .

Logis Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 06 96 contact@pari-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Cet instant exhibition from February 14 to 22 at the Logis Renaissance in Ancenis-Saint-Géréon.

L’événement Exposition Cet instant Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis