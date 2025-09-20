Exposition « Chablis fait le mur » Office de tourisme de Chablis Chablis

Exposition « Chablis fait le mur » 20 et 21 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne

Accès libre | Le parcours est disponible à l’Office de tourisme.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Découvrez la 4e édition du parcours « Chablis fait le mur ». Cette année, c’est la couleur et la terre qui sont célébrées, à travers les œuvres de Bob Chatelain, artiste local bourguignon. Ses toiles, imprimées en grand format, s’affichent sur les murs de la ville, transformant la promenade en véritable galerie à ciel ouvert. Levez les yeux, laissez-vous surprendre, et redécouvrez Chablis à travers le regard d’un artiste amoureux de son terroir.

Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.

