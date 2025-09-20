Exposition « Chalon-sur-Saône, du cœur du duché à la frontière du royaume, 1425-1510 » Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Exposition « Chalon-sur-Saône, du cœur du duché à la frontière du royaume, 1425-1510 » 20 et 21 septembre Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition et la présentation de la maquette de Chalon en 1500 de Max Josserand, son créateur, dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville.

Max Josserand, ancien professeur de construction et d’économie au lycée Thomas Dumorey et administrateur de la société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, travailla pendant près de 20 ans avec ses élèves, à la fin du XXe siècle, à la réalisation d’une maquette de Chalon en 1500, ensuite offerte à la commune. L’occasion était trouvée pour le service animation du patrimoine de Chalon-sur-Saône de s’appuyer sur cet objet pour raconter la ville de l’époque. Installée en 2021 dans la salle du conseil, cette exposition est désormais pérenne.

En 1425, Chalon se situe au cœur du duché de Bourgogne, un véritable État d’une dimension considérable, entre le royaume de France et les terres du « saint-empire romain » (qui regroupe au Moyen Âge des terres d’Europe occidentale et centrale). La ville est installée à la limite entre le « duché », où le duc de Bourgogne est vassal du roi de France, et la « comté », où il est vassal de l’empereur. De plus, grâce à la Saône et à un réseau de routes majeures, Chalon est un carrefour important, permettant de fructueux échanges avec Paris, l’Est, mais aussi les territoires plus au sud, jusqu’à la Méditerranée. Les ducs installent donc là des conseillers fidèles, tel les évêques Jean Germain, Nicolas Rolin ou plus tard Jean de Poupet. Toutefois, jadis florissante, la cité s’est considérablement appauvrie du fait de la guerre de Cent Ans (1337-1453) et des lourds impôts exigés par les ducs.

En 1471, les troupes du roi de France défont à Buxy celles du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Les combats font 1 500 morts et les assaillants pourchassent les vaincus jusque sous les murs de Chalon. En 1477, le duc meurt au siège de Nancy et le roi de France, Louis XI, envahit le duché, sans toutefois obtenir la comté, restée favorable à la fille du Téméraire, la duchesse Marie. Dès le mois de mai, bourgeois et clergé de Chalon prêtent fidélité au roi, avant de tenter de se soulever un mois plus tard. Louis XI charge alors Georges de la Trémouille de mater la rébellion. La ville est rapidement prise par les troupes royales et soumise aux pillages et exactions. Arrestations et exécutions se succèdent : Chalon ne se rebellera plus. Les nobles attachés au duc rejoignent la comté, les clercs et bourgeois se rallient au roi de France, et le XVe siècle s’achève par deux épidémies de peste.

En 1500, Chalon est donc devenue une ville frontière et fera d’ailleurs bientôt l’objet de plusieurs attaques ennemies. La cité retrouve toutefois la prospérité, ce qui transparaît dans la reconstruction, alors, de nombreuses demeures. C’est cette ville que nous vous proposons de découvrir au cours de cette exposition.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Chalon-sur-Saône