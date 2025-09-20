Exposition « Chambord : Mémoires d’une cité en mutation » CIAP – Ancien collège Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Chambord, mémoires d’une cité en mutation »

Rendez-vous au CIAP (1er étage, salon gris, Ancien Collège, 25 allée de l’Empereur) pour découvrir cette exposition sensible consacrée à la cité Chambord, en pleine transformation.

Un an après la démolition du bâtiment P (1965), le photographe Arnaud Chochon restitue la mémoire des lieux et de ses habitants à travers portraits, photographies d’architecture, reportages sonores et vidéos.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

©A. Chochon