De janvier 2020 à juin 2023, Jo Witek, autrice pour la jeunesse, et Juliette Mas, photographe, sont allées à la rencontre de jeunes âgés de 12 à 19 ans appartenant à des milieux socioculturels très divers. Ensemble, elles ont passé plus de 150 heures dans les chambres adolescentes, du Gers à l’Hérault, des chambres blanches de l’Aide sociale à l’enfance qui accueillent des mineurs isolés à celles des urbains argenteuillais. Ces rendez-vous sont à présent réunis sous la forme de portraits littéraires où les photographies intimes et poétiques de Juliette Mas illuminent l’écriture de Jo Witek, à la fois délicate et romanesque

Sur le parvis de la médiathèque

Une exposition créée par Jo Witek, autrice jeunesse et Juliette Mas, photographe qui fait entrer dans l’intimité des adolescents d’aujourd’hui.

Du lundi 03 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

gratuit

Tout public.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/