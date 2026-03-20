EXPOSITION Chambres d’adolescents 1

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

Exposition Chambres Adolescentes 1 de Jo Wittek et Juliette Mas photos, multimédia.

Entrée libre salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)

mardi et jeudi: 13h30/18h, mercredi et vendredi: 9h/12h 13h30/18h, samedi: 9h/12h

Exposition Chambres Adolescentes 1 de Jo Wittek et Juliette Mas photos, multimédia.

Entrée libre salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)

mardi et jeudi: 13h30/18h, mercredi et vendredi: 9h/12h 13h30/18h, samedi: 9h/12h .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68

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English : EXPOSITION Chambres d’adolescents 1

Chambres Adolescentes 1 exhibition by Jo Wittek and Juliette Mas photos, multimedia.

Free admission exhibition room at the cultural center (13 pl G de Gaulle)

tuesday and Thursday: 1:30pm/6pm, Wednesday and Friday: 9am/12pm 1:30pm/6pm, Saturday: 9am/12pm

L’événement EXPOSITION Chambres d’adolescents 1 Ribérac a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne