EXPOSITION Chambres d’adolescents 1 Ribérac
EXPOSITION Chambres d’adolescents 1 Ribérac mercredi 1 avril 2026.
EXPOSITION Chambres d’adolescents 1
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-01
Exposition Chambres Adolescentes 1 de Jo Wittek et Juliette Mas photos, multimédia.
Entrée libre salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)
mardi et jeudi: 13h30/18h, mercredi et vendredi: 9h/12h 13h30/18h, samedi: 9h/12h
Exposition Chambres Adolescentes 1 de Jo Wittek et Juliette Mas photos, multimédia.
Entrée libre salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)
mardi et jeudi: 13h30/18h, mercredi et vendredi: 9h/12h 13h30/18h, samedi: 9h/12h .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68
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English : EXPOSITION Chambres d’adolescents 1
Chambres Adolescentes 1 exhibition by Jo Wittek and Juliette Mas photos, multimedia.
Free admission exhibition room at the cultural center (13 pl G de Gaulle)
tuesday and Thursday: 1:30pm/6pm, Wednesday and Friday: 9am/12pm 1:30pm/6pm, Saturday: 9am/12pm
L’événement EXPOSITION Chambres d’adolescents 1 Ribérac a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne