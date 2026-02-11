Exposition Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc
Exposition Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc samedi 28 mars 2026.
Exposition Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver
Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du centenaire des Iers Jeux Olympiques d’hiver, cette exposition vous propose un regard approfondi sur l’organisation et le déroulement de cet événement à Chamonix.
.
Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 55 accueilmmp@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the centenary of the 1st Winter Olympics, this exhibition takes an in-depth look at the organization and staging of this event in Chamonix.
L’événement Exposition Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc