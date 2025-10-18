Exposition « Champignons, botanique et Nature » SEMEAC Séméac

SEMEAC 3 rue Georges Clémenceau Séméac Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Bienvenue à l’exposition mycologique organisée par l’Association Mycologique de Bigorre !

Nous aurons le plaisir de vous présenter les plus beaux exemplaires du fruit de nos activités, à savoir le champignon !

Cet organisme si mystérieux fait l’objet de recherches scientifiques partout dans le monde et devrait attirer les curieux de nature.

Venez nombreux ! Vous pouvez apporter vos récoltes…

Horaires d’ouverture

Samedi 18 de 14h à 19h

Dimanche 19 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

English :

Welcome to the mycological exhibition organized by the Association Mycologique de Bigorre!

We’ll be delighted to show you some of the finest examples of the fruit of our labours the mushroom!

This mysterious organism is the subject of scientific research all over the world, and is sure to attract the curious.

Come one, come all! You’re welcome to bring your own…

Opening hours

Saturday 18th: 2pm to 7pm

Sunday 19: 9am to 12:30pm and 2pm to 7pm

German :

Willkommen zur mykologischen Ausstellung, die von der Association Mycologique de Bigorre organisiert wird!

Wir freuen uns, Ihnen die schönsten Exemplare der Frucht unserer Tätigkeit, nämlich des Pilzes, präsentieren zu können!

Dieser so geheimnisvolle Organismus ist weltweit Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und dürfte neugierige Naturfreunde anlocken.

Kommen Sie zahlreich! Sie können Ihre Ernte mitbringen…

Öffnungszeiten

Samstag 18: von 14h bis 19h

Sonntag 19: von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr

Italiano :

Benvenuti alla mostra micologica organizzata dall’Association Mycologique de Bigorre!

Saremo lieti di mostrarvi alcuni dei migliori esempi del frutto del nostro lavoro: il fungo!

Questo misterioso organismo è oggetto di ricerche scientifiche in tutto il mondo e attira sicuramente i curiosi.

Venite tutti! Potete portare il vostro raccolto…

Orari di apertura

Sabato 18: dalle 14.00 alle 19.00

Domenica 19: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Espanol :

¡Bienvenido a la exposición micológica organizada por la Association Mycologique de Bigorre!

Estaremos encantados de mostrarle algunos de los mejores ejemplares del fruto de nuestro trabajo: ¡el champiñón!

Este misterioso organismo es objeto de investigaciones científicas en todo el mundo y atrae a los curiosos.

Vengan todos Puede traer su propia cosecha…

Horario de apertura

Sábado 18: de 14.00 a 19.00 h

Domingo 19: de 9.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 19.00 h

