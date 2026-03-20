Exposition Champignons Rue de la Mairie Dambenois
Exposition Champignons Rue de la Mairie Dambenois dimanche 12 avril 2026.
Exposition Champignons
Rue de la Mairie MPT de Dambenois Dambenois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Exposition de champignons organisé en partenariat entre le Soufflet de Forge et la Société Mycologique du Pays de Montbéliard
Entrée libre entre 14h et 18h .
Rue de la Mairie MPT de Dambenois Dambenois 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté souffletdeforgedamb@gmail.com
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English : Exposition Champignons
L’événement Exposition Champignons Dambenois a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD