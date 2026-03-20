Exposition Champignons Rue de la Mairie Dambenois

Exposition Champignons

Rue de la Mairie MPT de Dambenois Dambenois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Exposition de champignons organisé en partenariat entre le Soufflet de Forge et la Société Mycologique du Pays de Montbéliard

Entrée libre entre 14h et 18h .

Rue de la Mairie MPT de Dambenois Dambenois 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté souffletdeforgedamb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Champignons

L’événement Exposition Champignons Dambenois a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD