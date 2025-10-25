Exposition « Champignons » Espace Cathelin Montéléger

Exposition « Champignons » Espace Cathelin Montéléger samedi 25 octobre 2025.

Espace Cathelin 4 cours des Platanes Montéléger Drôme

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Exposition de champignons de la région présentation des espèces, achat de livre, tombola….

English :

Local mushroom exhibition: species presentation, book purchase, tombola….

German :

Ausstellung von Pilzen aus der Region: Vorstellung der Arten, Buchkauf, Tombola….

Italiano :

Mostra dei funghi della regione: presentazione delle specie, acquisto di libri, tombola….

Espanol :

Exposición de setas de la región: presentación de especies, compra de libros, tombola….

