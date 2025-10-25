Exposition « Champignons » Espace Cathelin Montéléger
Exposition « Champignons »
Espace Cathelin 4 cours des Platanes Montéléger Drôme
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25 2025-10-26
Exposition de champignons de la région présentation des espèces, achat de livre, tombola….
Espace Cathelin 4 cours des Platanes Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes guy.peyronnet@free.fr
English :
Local mushroom exhibition: species presentation, book purchase, tombola….
German :
Ausstellung von Pilzen aus der Region: Vorstellung der Arten, Buchkauf, Tombola….
Italiano :
Mostra dei funghi della regione: presentazione delle specie, acquisto di libri, tombola….
Espanol :
Exposición de setas de la región: presentación de especies, compra de libros, tombola….
