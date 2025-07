Exposition champignons Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Exposition champignons Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mardi 16 septembre 2025.

Exposition champignons

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : Lundi 2025-09-16

fin : 2025-09-27

2025-09-16

Tout savoir sur les champignons !

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Everything you need to know about mushrooms!

German :

Alles über Pilze!

Italiano :

Tutto quello che c’è da sapere sui funghi!

Espanol :

Todo lo que necesita saber sobre las setas

