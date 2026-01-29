Exposition Champions sportifs décorés de la Croix de Guerre Château de Simiane Valréas

Exposition Champions sportifs décorés de la Croix de Guerre

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : Lundi 2026-02-07

fin : 2026-02-14

2026-02-07

Entre exploits sportifs et engagements militaires, cette exposition met en lumière des destins hors du commun, ceux d’hommes qui ont brillé sur les terrains comme sur les champs de bataille, au service de la France.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English : Exposition Champions sportifs décorés de la Croix de Guerre

From sporting exploits to military commitments, this exhibition highlights the extraordinary destinies of men who shone both on the pitch and on the battlefield, in the service of France.

