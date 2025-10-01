Exposition Chanson française Médiathèque Bressuire

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

La chanson française est mise à l’honneur et agrémentée d’une sélection de documents sur la chanson féministe engagée.

Tout public, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

