Exposition Chanson française Médiathèque Bressuire

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
2025-10-01
2025-10-31
2025-10-01
La chanson française est mise à l’honneur et agrémentée d’une sélection de documents sur la chanson féministe engagée.
Tout public, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
