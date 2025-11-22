Exposition Chanteloup les bois Chanteloup-les-Bois

Exposition Chanteloup les bois

Maison communale des loisirs Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Exposition 2025 du Photo Club sur le thème A la Campagne .

Maison communale des loisirs Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire ma.chesnaye@orange.fr

