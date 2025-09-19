Exposition « Chantiers de la Presqu’île de Crozon » Sillon de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour témoigner de l’époque des chantiers navals et de la forte activité de pêche, la ville de Camaret-sur-Mer présente du 06 au 21 septembre 2025 sur le Sillon, site historique de l’ancien chantier Péron, une exposition photographique inédite réalisée par Philippe Saudreau en 1980 lors de la construction d’un caseyeur destiné à Jersey.

Sillon de Camaret-sur-Mer Sillon 29470 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne

