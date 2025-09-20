Exposition « Chantiers publics – Chantiers privés » Archives départementales des Vosges Épinal

Exposition « Chantiers publics – Chantiers privés » 20 et 21 septembre Archives départementales des Vosges Vosges

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition s’appuie sur l’étude des architectes actifs dans les Vosges, de 1800 à l’entre-deux-guerres, formés à l’École des beaux-arts de Paris — certains ayant obtenu le Grand Prix de Rome — ou issus de dynasties, formés dans un atelier familial.

Présentation de fonds en lien avec le thème « Patrimoine architectural » : fonds d’architectes, dossiers d’étude de travaux, plans, photographies, esquisses…

Archives départementales des Vosges 3 avenue Pierre Blanck, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ vosges-archives@vosges.fr

© CD88