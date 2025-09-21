Exposition Chantiers publics chantiers privés Archives départementales des Vosges Épinal

Gratuit

Dimanche 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025

L’exposition s’appuie sur l’étude des architectes actifs dans les Vosges de 1800 à l’entre-deux guerres, formés à l’École des beaux-arts de Paris, voire Grands Prix de Rome pour quelques-uns, ou héritiers d’une dynastie et formés dans l’atelier familial.

Présentation de fonds en lien avec le thème Patrimoine architectural fonds d’architecte, dossiers d’étude de travaux, plans, photographies, esquisses…Tout public

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70

English :

As part of European Heritage Days 2025

The exhibition is based on a study of architects working in the Vosges between 1800 and the interwar period, some of whom trained at the École des Beaux-Arts in Paris, some of whom won the Grand Prix de Rome, and some of whom were heirs to a dynasty and trained in the family studio.

Presentation of holdings related to the « Architectural Heritage » theme: architects? holdings, work study files, plans, photographs, sketches?

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025

Die Ausstellung stützt sich auf die Studie der Architekten, die von 1800 bis zur Zwischenkriegszeit in den Vogesen tätig waren. Sie wurden an der École des beaux-arts de Paris ausgebildet, einige von ihnen erhielten sogar den Grands Prix de Rome, oder sie waren Erben einer Dynastie und wurden im Atelier ihrer Familie ausgebildet.

Präsentation von Beständen, die mit dem Thema « Architektonisches Erbe » in Verbindung stehen: Nachlässe von Architekten, Akten zu Bauprojekten, Pläne, Fotografien, Skizzen, etc

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025

La mostra si basa su uno studio degli architetti attivi nei Vosgi tra il 1800 e il periodo tra le due guerre, alcuni dei quali si sono formati all’École des Beaux-Arts di Parigi, altri hanno vinto il Grand Prix de Rome, altri ancora sono eredi di una dinastia e si sono formati nello studio di famiglia.

Presentazione delle collezioni legate al tema del « patrimonio architettonico »: collezioni di architetti, fascicoli di studio di progetti, piani, fotografie, schizzi?

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

La exposición se basa en un estudio de los arquitectos que trabajaron en los Vosgos entre 1800 y el periodo de entreguerras, algunos de los cuales se formaron en la Escuela de Bellas Artes de París, otros ganaron el Gran Premio de Roma y otros eran herederos de una dinastía y se formaron en el estudio familiar.

Presentación de las colecciones relacionadas con el tema « Patrimonio arquitectónico »: colecciones de arquitectos, expedientes de estudios de proyectos, planos, fotografías, croquis..

