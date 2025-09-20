Exposition Chapelle de l’Ancien Collège Lourdoueix-Saint-Michel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vitraux

Exposition sur l’école d’Autrefois

Chapelle de l’Ancien Collège 2 rue d’Aigurande, 36140 Lourdoueix-Saint-Michel Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire 02 54 06 34 84 https://www.lourdoueix-saint-michel.fr Chapelle de l’ancien Petit Séminaire de Lourdoueix-Saint-Michel : Le Collège (ou Petit Séminaire) de Lourdoueix-Saint-Michel, a été fondé en 1845 par Gabriel Giraudon, curé de la paroisse. Sa chapelle néo-gothique, entièrement ornée de peintures murales, fut achevée avant 1873. L’édifice est composé d’une nef unique terminée par une abside à pans coupés.

L’ensemble des bâtiments du collège et la chapelle ont été rachetés par la commune dans la seconde moitié du XXe siècle.

Les vitraux : Les onze verrières de cette chapelle ont été réalisées en 1873 par Lucien-Léopold Lobin. L’ensemble comprend trois verrières archéologiques illustrant la Vie du Christ, de la Vierge et de saint Joseph (abside), ainsi que huit verrières à personnages (nef). Entrée PMR

I.BOURDAA