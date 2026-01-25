Exposition Chapelle des Bénédictines Interactions Rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély
Exposition Chapelle des Bénédictines Interactions Rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély samedi 7 février 2026.
Rue Porte de Niort Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : Dimanche 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
2026-02-07
Rencontres, échanges, ateliers avec les artistes locaux des Vals de Saintonge et aux alentours.
Rue Porte de Niort Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 75 45 christophe.bertin2@wanadoo.fr
English :
Meetings, exchanges and workshops with local artists from the Vals de Saintonge and surrounding areas.
