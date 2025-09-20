Exposition Chapelle des Pénitents bleus Chapelle des Pénitents Bleus La Ciotat

Exposition Chapelle des Pénitents bleus Chapelle des Pénitents Bleus La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Exposition Chapelle des Pénitents bleus 20 et 21 septembre Chapelle des Pénitents Bleus Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Classée Monument Historique, bâtie en 1626 par la Confrérie des Pénitents Bleux. Exposition « Art en liberté » de l’artiste local Roselyne CONIL, sculptures et peintures.

Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442838935 https://www.laciotat.com/culture-et-patrimoine/culture-et-fetes/chapelle-des-penitents-bleus La Chapelle des Pénitents Bleus, monument historique construit au XVIIe siècle par la confrérie des Pénitents Bleus est un des plus beaux édifices de La Ciotat.

Après une “histoire mouvementée”, la restauration de ce monument historique a permis d’en faire un haut lieu culturel régional.

La Chapelle des Pénitents bleus, dotée d’une surface d’exposition conséquente de presque 300m², accueille tout au long de l’année un riche programme d’expositions de haute qualité en direction d’un large public. Parkings : Port de plaisance Indigo : Centre-ville / Verdun Bus : réseau Ciotabus, Cartreize lignes 69, Varlib ligne 8001

Ville de La Ciotat