Exposition Chapiteau, une Collection qui Réunit Galerie Raymond Hains Saint-Brieuc

Exposition Chapiteau, une Collection qui Réunit

Galerie Raymond Hains 9 Esplanade Georges Pompidou Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

L’exposition porte un regard sur la collection de l’artothèque de Saint-Brieuc, conservée dans les réserves de La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc.

Pour cette deuxième édition, une sélection de sérigraphies inspirée par le monde du cirque sera présentée au sein d’un dispositif d’exposition imaginé par les élèves de la classe préparatoire. .

