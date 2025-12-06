Exposition Chapitres de Johann Bertrand Dhy à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Exposition Chapitres de Johann Bertrand Dhy à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

Découvrez l’exposition monographique de Johann Bertrand Dhy à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil.

EXPOSITION CHAPITRES de Johann Bertrand Dhy par l’association ALL READY MADE à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil.

L’exposition est ouverte du samedi 6 décembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026.

Les samedis et dimanches de 15h à 18h.

ENTREE LIBRE.

Actions culturelles

Vendredi 5 décembre

> à partir de 18h30 vernissage en présence de l’artiste et des commissaires d’exposition ouvert à tous

Samedi 10 janvier

> de 10h30 à 12h30 à la Micro-Folie échange avec les commissaires d’exposition, table ronde et visite de l’exposition Chapitres (entrée libre)

> 14h-16h à la Micro-Folie atelier découpage/collage avec l’artiste Johann Bertrand Dhy à partir de 8 ans à la Micro-Folie (gratuit, sur réservation à microfolie@mauges-sur-loire.fr) .

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr

Discover Johann Bertrand Dhy’s monographic exhibition at Saint-Florent-le-Vieil Abbey.

