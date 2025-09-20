Exposition « Chapleau l’artiste ! » – derniers jours Ancienne criée Le Croisic

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Déjà 10 ans que la galerie Chapleau est ouverte et près de 30 ans que le lieu et ses collections ont été légués à la Ville du Croisic par la veuve du peintre Eugène-Jean Chapleau ! C’est l’occasion idéale pour revenir sur la vie et la carrière de l’artiste,témoin actif du renouveau de la fresque, proche des acteurs du dynamisme artistique en Bretagne et chantre des paysages du Croisic et du pays guérandais. Sous la nef de l’ancienne criée, l’exposition « Chapleau l’artiste ! » révélera au public la variété de l’important fonds légué à la commune tout en faisant mieux connaître cet artiste au parcours riche.

Ancienne criée place Boston, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

L’exposition se prolonge et vous fera découvrir 600 ans d’histoire maritime du Croisic au travers des collections municipales, de nombreux objets ou documents prêtés par des partenaires publics et pr…

crédit photo Ville du Croisic