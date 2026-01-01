Exposition Charlotte de Maupeou Peintures, Peinture FIAA Le Mans

Exposition Charlotte de Maupeou Peintures, Peinture

FIAA 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-01-16

Retrouvez Charlotte de Maupeou au FIAA.

Charlotte de Maupeou est une artiste française née en 1973. Elle vit actuellement en Sarthe à la Chartre-sur-le-Loir. L’exposition Peintures, Peinture … dévoile les multiple facettes de son travail.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris et membre de la Casa Velázquez durant deux ans, son travail aborde différentes thématiques des hommages à des peintres célèbres (Courbet, Rembrandt, Vermeer), des paysages, de sujets floraux, ou encore des portraits. Elle utilise le plus souvent la technique tempera sur de la toile, du bois, ou du papier.

Ses créations interrogent notre rapport au passé, à la fragilité, et aux souvenirs. L’artiste nous présente une exposition de peinture totale, marquée par sa sensibilité et son énergie. Sa peinture immersive invite le spectateur à entrer en dialogue avec l’artiste et la puissance de ses œuvres.

Entrée 5€ Tarif réduit 3€ Gratuit -7ans

Visites guidées les samedis matins à 10h30 sur réservation .

FIAA 1 Rue Gambetta Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 48 72 01 51 accueil@fiaalemans.com

English :

Meet Charlotte de Maupeou at the FIAA.

