Exposition Chartres au fil de l’Eure, ponts moulins et lavoirs

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-20

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-01-20

Embarquez-vous pour une découverte de Chartres et sa rivière, première de ses défenses et principale source d’agencement urbain. Les multiples aménagements pour assurer les échanges commerciaux, la prospérité et l’hygiène vous plongeront dans le passé de la cité au fil de l’Eure.

.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a voyage of discovery of Chartres and its river, the first line of defense and main source of urban development. The many structures built to ensure trade, prosperity and hygiene will plunge you into the city?s past along the Eure.

L’événement Exposition Chartres au fil de l’Eure, ponts moulins et lavoirs Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES