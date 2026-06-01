Châtillon-sur-Indre

Exposition Chasseur de Hasard par Alain Lechypre

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous propose l’exposition intitulée Chasseur de Hasard . Vous y découvrirez l’univers abstrait d’Alain Lechypre, un artiste originaire du territoire.

Originaire de Châtillon-sur-Indre, où il grandit jusqu’à l’adolescence, Alain Lechypre a notamment construit son identité artistique au fil de rencontres marquantes. La peinture, tout comme la musique, occupe depuis toujours une place essentielle dans sa vie. Sans formation académique, il développe une pratique intuitive de la peinture, guidée avant tout par la sensibilité et l’improvisation. Son approche de l’abstraction repose sur une recherche d’émotion et de lâcher-prise, qu’il résume lui-même ainsi c’est dompter l’instant, l’émotion, s’abandonner et se perdre . Dans ses œuvres, peinture à l’huile, acrylique, bombe et enduits industriels se mêlent à des matériaux bruts comme la toile de vieux sacs de blé ou la paille, clins d’œil à ses origines rurales. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

The Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry presents an exhibition entitled Chasseur de Hasard . Discover the abstract universe of local artist Alain Lechypre.

L’événement Exposition Chasseur de Hasard par Alain Lechypre Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-05 par BERRY