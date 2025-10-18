Exposition Chasseurs de crabes Place de la République Arles

Du 18/10 au 04/11/2025 tous les jours de 10h à 19h. Place de la République Palais de l'Archevêché Arles

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-04 19:00:00

2025-10-18

Exposition photographique à découvrir comme une ode à la vie, sans tabou, sans non dit. Portraits/témoignages de femmes et d’hommes atteints d’un cancer et leur résilience face à la maladie.

Photographe humaniste, Hugues Charrier, par une approche volontairement réaliste et artistique, souhaite à travers la mise en lumière de ces Combattant(E)s, qui se sont mis à nu devant son objectif, changer le regard de la société sur le cancer, trop empreinte aux stéréotypes.

A travers cette exposition, il aiguillonne l’œil, pour chacun à ne pas conclure hâtivement que ce traumatisme doit altérer l’estime de soi, la féminité ou la masculinité.

A travers un regard authentique et esthétique, il invite le spectateur à voir et s’autoriser à parler librement pour comprendre que le cancer ne doit pas se vivre comme un non-dit.

Par cette exposition, en ces mois de sensibilisation d’Octobre Rose et de Movember, il apporte sa contribution à la prévention contre le cancer, et entend aider par l’effet réparateur de la photographie, à la réappropriation d’un corps meurtri par la maladie.

Une tombola est organisée au profit du service oncologique de Centre Hospitalier d’Arles, en vue de l’amélioration des conditions d’accueil des patients. .

English :

A photographic exhibition to be discovered as an ode to life, without taboos, without the unspoken. Portraits/testimonies of men and women suffering from cancer and their resilience in the face of illness.

German :

Eine Fotoausstellung, die wie eine Ode an das Leben zu entdecken ist, ohne Tabus, ohne Unausgesprochenes. Porträts/Zeugnisse von Frauen und Männern, die an Krebs erkrankt sind, und ihre Widerstandsfähigkeit im Umgang mit der Krankheit.

Italiano :

Una mostra fotografica da scoprire come inno alla vita, senza tabù, senza non detto. Ritratti/testimonianze di donne e uomini malati di cancro e della loro resilienza di fronte alla malattia.

Espanol :

Una exposición fotográfica para descubrir como una oda a la vida, sin tabúes, sin lo no dicho. Retratos/testimonios de mujeres y hombres enfermos de cáncer y su resiliencia frente a la enfermedad.

