Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée Boulogne-sur-Mer
Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée Boulogne-sur-Mer vendredi 10 avril 2026.
Boulogne-sur-Mer
Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée
Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-04-10
DE GAYOLE À BRANLY HISTOIRE D’UN LYCÉE
EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 10 AVRIL AU 18 DÉCEMBRE 2026
L’année 1964 marque l’achèvement de la nouvelle Cité technique nationale de la rue Porte Gayole, conçue par les architectes Pierre-André Dufétel
et Jean Grosbois, qui deviendra le lycée Édouard-Branly.
L’École-Musée célèbre, en 2026, les 60 ans de cet établissement à travers une programmation culturelle et artistique nourrie par l’implication des lycéennes et lycéens d’hier et d’aujourd’hui.
Depuis 2012, l’École-Musée a recueilli de nombreux témoignages
et documents auprès de celles et ceux qui ont fréquenté les bancs de
Gayole . Le moment est venu de partager cette mémoire, à la fois riche sur le plan historique et profondément humaine, au fil d’une exposition dédiée.
Lycée Edouard Branly, celebrates its 60th anniversary
Temporary Exhibition
The year 1964 marked the completion of the new Cité Technique on Rue Porte Gayole, designed by architects Pierre-André Dufétel and Jean Grosbois. The School-Museum is celebrating the 60th anniversary of this institution with a cultural and artistic program inspired by the involvement of current and former high school students. Since 2012, the School-Museum has collected numerous testimonials and documents from those who attend or have attended “Gayole.” The time has come to share the fruits of these exchanges, rich both from a historical and human perspective, with this exhibition. .
Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20
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English :
L’événement Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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