Exposition Châteaudun, variations bucoliques Châteaudun

Office de Tourisme Châteaudun Eure-et-Loir
Exposition de peintures (vues de Châteaudun et de Creuse) de Jean-Paul Amette présentée dans la vitrine du Bureau d’Information Touristique de Châteaudun (côté rue Toufaire).
Office de Tourisme Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46
English :
Exhibition of paintings (views of Châteaudun and Creuse) by Jean-Paul Amette displayed in the window of the Châteaudun Tourist Information Office (rue Toufaire side).
