Exposition Châteaudun, variations bucoliques

Office de Tourisme Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-02-01

Exposition de peintures (vues de Châteaudun et de Creuse) de Jean-Paul Amette présentée dans la vitrine du Bureau d’Information Touristique de Châteaudun (côté rue Toufaire).

.

Office de Tourisme Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings (views of Châteaudun and Creuse) by Jean-Paul Amette displayed in the window of the Châteaudun Tourist Information Office (rue Toufaire side).

L’événement Exposition Châteaudun, variations bucoliques Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-26 par OT GRAND CHATEAUDUN