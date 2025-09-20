Exposition » Châteaux, bâtiments ruraux, calvaires, églises » Manœuvrerie de la Gravière Le Noyer

Exposition » Châteaux, bâtiments ruraux, calvaires, églises » 20 et 21 septembre Manœuvrerie de la Gravière Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée de la manoeuvrerie (histoire, historique, activités patrimoniales)

Expostion sur le thème du Patrimoine architectural:

« Château, Batiments ruraux, calvaires et Eglises … »

Vente de tartes et Pâté aux pommes de terre du Pays fort, planche apéritive et buvette au profit de l’association

Manœuvrerie de la Gravière 20 route du Chateau 18260 Le Noyer Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33(0)248587046 https://www.lagraviere.org Dépendance du château de Boucard, l‘ensemble architectural de la Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle (colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou bâtiment d’exploitation) de la majeure partie des intérieurs du Pays-Fort.

À l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été redéfini. Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son aspect originel ce qui en fait une exception. parking

Visite guidée et exposition

Jeanne LEBASTARD