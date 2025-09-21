Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque dimanche 21 septembre 2025.

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque

12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-22 17:30:00

2025-09-21

L’Espace Patrimoine de de Puy-l’Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village.

Photos, peintures , documents anciens sur la commune vous seront présentés.

Une vidéo inédite sur la cité médiévale de Puy-l’Évêque sera projetée.

12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie puyleveque.patrimoine@gmail.com

English :

The Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque is organizing an exhibition on the village’s castles and remarkable houses.

Photos, paintings and old documents about the village will be on display.

An original video on the medieval town of Puy-l’Évêque will also be shown.

German :

Der Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque organisiert eine Ausstellung über die Schlösser und bemerkenswerten Häuser des Dorfes.

Fotos, Gemälde und alte Dokumente über die Gemeinde werden Ihnen präsentiert.

Ein unveröffentlichtes Video über die mittelalterliche Stadt Puy-l’Évêque wird vorgeführt.

Italiano :

L’Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque (Centro del Patrimonio di Puy-l’Evêque) organizza una mostra sui notevoli castelli e case del villaggio.

Saranno esposte foto, dipinti e documenti antichi sul villaggio.

Verrà inoltre proiettato un video originale sulla città medievale di Puy-l’Évêque.

Espanol :

El Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque (Centro del Patrimonio de Puy-l’Evêque) organiza una exposición sobre los notables castillos y casas del pueblo.

Se expondrán fotos, cuadros y documentos antiguos sobre el pueblo.

También se proyectará un vídeo original sobre la ciudad medieval de Puy-l’Évêque.

