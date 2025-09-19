Exposition « Châteaux forts » Médiathèque municipale Maubeuge
gratuit, tout public, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Retrouvons le Moyen Age à la médiathèque municipale pour une exposition unique sur les châteaux forts et le quotidien des chevaliers !
Du 16 septembre au 3 octobre de 9h-18h
Médiathèque de Maubeuge, rue du docteur Paul Jean
Médiathèque municipale Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge
médiathèque Maubeuge