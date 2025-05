Exposition – Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat, 16 mai 2025 07:00, Châtelaudren-Plouagat.

Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-07

2025-05-16

La médiathèque Parenthèse reçoit l’artiste René Le Gall et l’exposition « Au pays du levant ». Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. .

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00

