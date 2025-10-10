Exposition Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat
Exposition Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat vendredi 10 octobre 2025.
Exposition
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-31
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-10
La médiathèque Parenthèse reçoit les artistes Françoise Nassoy, Steeve Le Hégarat et Art Gil’ pour l’exposition Noire poésie & Même pas peur! . Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. .
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00
