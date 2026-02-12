Exposition Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat
Exposition Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat vendredi 13 février 2026.
Exposition
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-13
La médiathèque Parenthèse reçoit l’artiste Marlon Liness et l’exposition Horizon . Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. .
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Falaises d’Armor