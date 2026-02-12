Exposition Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat

Exposition

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-13

La médiathèque Parenthèse reçoit l’artiste Marlon Liness et l’exposition Horizon . Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. .

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Falaises d’Armor