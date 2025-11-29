Exposition Chefs d’œuvre ! Armures de la collection des Princes de Sedan Sedan

Exposition Chefs d’œuvre ! Armures de la collection des Princes de Sedan

Chefs-d’œuvre ! Huit armures exceptionnelles sont prêtées au Musée du château fort par le Musée de l’Armée (Invalides, à Paris), qui est actuellement en travaux. Elles proviennent de la galerie des Antiques du château fort, qui présentait la collection d’armes et d’armures des seigneurs puis princes de Sedan, connue sous le nom du cabinet d’armes des Bouillon-Turenne (XVIe -XIXe siècles). Certaines ont été offertes par les rois de France aux princes. Vous pourrez admirer ces armures qui sont parmi les plus belles en France et dans le monde, de vrais chefs-d’œuvre ! Découvrez l’histoire de ces objets d’art, des cabinets d’armes et de la pratique de la joute aux XVIe et XVIIe siècles. Plongez dans l’histoire du château fort, monument historique d’architecture militaire remarquable, forteresse imprenable qui a plus de 600 ans !Exposition accessible avec le billet d’entrée au château fort.Horaires d’ouverture Janvier (hors vacances) ouvert uniquement les week-ends de 12h à 18hFévrier, mars, octobre, novembre, décembre (hors vacances) fermé le lundi, ouverture du mardi au dimanche de 12h à 18hAvril, mai, juin et septembre (hors vacances) ouverture tous les jours de 10h à 18hVacances scolaires été ouverture tous les jours de 10h à 19hVacances scolaires, jours fériés (hors été) ouverture tous les jours de 10h à 18h. Fermé 25 décembre et 1er janvier.

Musée du château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80 musee-municipal@mairie-sedan.fr

English :

Masterpieces! Eight exceptional suits of armor are on loan to the Château Fort Museum from the Musée de l’Armée (Invalides, Paris), which is currently undergoing renovations. They come from the château fort’s Galerie des Antiques, which housed the collection of arms and armor belonging to the lords and later princes of Sedan, known as the Bouillon-Turenne armor cabinet (16th-19th centuries). Some were gifts from the kings of France to the princes. You’ll be able to admire some of the finest armor in France and the world true masterpieces! Discover the history of these objets d’art, arms cabinets and the practice of jousting in the 16th and 17th centuries. Immerse yourself in the history of the château fort, a historic monument of remarkable military architecture, an impregnable fortress over 600 years old! The exhibition is accessible with the château fort admission ticket.Opening hours: January (except vacations): open only on weekends, 12-18 hFebruary, March, October, November, December (except vacations): closed Mondays, open Tuesdays to Sundays, 12-18 hApril, May, June and September (except vacations): open daily, 10-18 hSummer school vacations: open daily, 10-19 hSchool vacations, public holidays (except summer): open daily, 10-18 h. Closed on December 25th and January 1st. Closed December 25 and January 1.

German :

Meisterwerke ! Das Musée de l’Armée (Invalides, Paris), das derzeit umgebaut wird, hat dem Museum der Burg acht außergewöhnliche Rüstungen als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Sie stammen aus der Antikengalerie der Burg, in der die Waffen- und Rüstungssammlung der Herren und späteren Prinzen von Sedan ausgestellt war, die als Waffenkabinett der Bouillon-Turenne (16.-19. Jahrhundert) bekannt ist. Einige wurden den Prinzen von den französischen Königen geschenkt. Sie können diese Rüstungen, die zu den schönsten in Frankreich und der ganzen Welt gehören, bewundern wahre Meisterwerke! Entdecken Sie die Geschichte dieser Kunstgegenstände, der Waffenkabinette und des Turniersports im 16. und 17. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Burg, einem historischen Denkmal mit bemerkenswerter Militärarchitektur und einer uneinnehmbaren Festung, die über 600 Jahre alt ist!Die Ausstellung ist mit der Eintrittskarte für die Burg zugänglich.Öffnungszeiten: Januar (außer in den Ferien): nur an Wochenenden von 12 bis 18 Uhr geöffnetFebruar, März, Oktober, November, Dezember (außer in den Ferien): montags geschlossen, Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnetApril, Mai, Juni und September (außer in den Ferien): täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnetSchulferien Sommer: täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnetSchulferien, Feiertage (außer in den Sommerferien): täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Geschlossen: 25. Dezember und 1. Januar.

Italiano :

Capolavori! Otto eccezionali armature sono in prestito al Museo del Castello Forte dal Musée de l’Armée (Invalides, Parigi), attualmente in fase di ristrutturazione. Provengono dalla Galerie des Antiques del castello forte, che ospitava la collezione di armi e armature dei signori e poi dei principi di Sedan, nota come armeria Bouillon-Turenne (XVI-XIX secolo). Alcune di esse furono donate dai re di Francia ai principi. Potrete ammirare alcune delle più belle armature di Francia e del mondo, veri e propri capolavori! Scoprite la storia di questi oggetti d’arte, dei gabinetti d’armi e della pratica della giostra nei secoli XVI e XVII. Immergetevi nella storia del forte del castello, monumento storico di notevole architettura militare e fortezza inespugnabile di oltre 600 anni! La mostra è accessibile con il biglietto d’ingresso al forte del castello.Orari di apertura: gennaio (escluse le festività): aperto solo nei fine settimana dalle 12.00 alle 18.00febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre (escluse le festività): chiuso il lunedì, aperto dal martedì alla domenica dalle 12.00 alle 18.00aprile, maggio, giugno e settembre (escluse le festività): aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00festività scolastiche estive: aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00festività scolastiche e festive (esclusa l’estate): aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Espanol :

Obras maestras Ocho excepcionales armaduras han sido prestadas al Museo del Castillo Fuerte por el Museo del Ejército (Inválidos, París), actualmente en obras de renovación. Proceden de la Galería de Antigüedades del castillo fuerte, que albergaba la colección de armas y armaduras de los señores y más tarde príncipes de Sedán, conocida como armería Bouillon-Turenne (siglos XVI-XIX). Algunas de ellas fueron regalos de los reyes de Francia a los príncipes. Podrá admirar algunas de las mejores armaduras de Francia y del mundo, ¡verdaderas obras maestras! Descubra la historia de estos objetos de arte, los gabinetes de armas y la práctica de las justas en los siglos XVI y XVII. Sumérjase en la historia del castillo fortaleza, monumento histórico de notable arquitectura militar y fortaleza inexpugnable de más de 600 años de antigüedad. La exposición es accesible con el billete de entrada al castillo fortaleza.Horario de apertura: Enero (excepto festivos): abierto sólo los fines de semana de 12:00 a 18:00Febrero, marzo, octubre, noviembre, diciembre (excepto festivos): cerrado los lunes, abierto de martes a domingo de 12:00 a 18:00Abril, mayo, junio y septiembre (excepto festivos): abierto todos los días de 10:00 a 18:00Vacaciones escolares de verano: abierto todos los días de 10:00 a 19:00Vacaciones escolares, días festivos (excepto verano): abierto todos los días de 10:00 a 18:00. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

