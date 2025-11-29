Exposition Chemical Kitchen Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Exposition Chemical Kitchen

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

2025-11-29 2025-12-26 2026-01-02 2026-05-02

Chimistes, nous le sommes toutes et tous, qu’il s’agisse de se faire cuire un œuf ou d’en faire tout un flan. Pas besoin de blouse blanche ou de tube à essai une casserole, de l’eau, des pâtes et nous voilà déjà en pleine expérience aux réactions chimiques savoureuses.

Grâce à la cuisine de tous les jours, découvrons les astuces scientifiques d’une mayonnaise réussie, le rôle des levures pour faire monter les gâteaux ou l’importance du gras dans le goût de nos plats préférés. Une exposition qui met le cerveau en ébullition et l’eau à la bouche !Tout public

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

English :

We’re all chemists, whether we’re cooking an egg or making a flan. No need for a white coat or a test tube: a saucepan, some water, some pasta and we’re already in the middle of a tasty chemical reaction experiment.

With the help of everyday cooking, we discover the scientific tricks behind a successful mayonnaise, the role of yeast in making cakes rise or the importance of fat in the taste of our favorite dishes. A mouth-watering, brain-boiling exhibition!

German :

Wir sind alle Chemiker, egal ob wir uns ein Ei kochen oder einen Pudding machen wollen. Wir brauchen weder einen weißen Kittel noch ein Reagenzglas: Ein Topf, Wasser, Nudeln und schon sind wir mitten in einem Experiment mit leckeren chemischen Reaktionen.

Mithilfe der Alltagsküche entdecken wir die wissenschaftlichen Tricks für eine gelungene Mayonnaise, die Rolle der Hefe beim Aufgehen von Kuchen oder die Bedeutung von Fett für den Geschmack unserer Lieblingsgerichte. Eine Ausstellung, die das Gehirn in Wallung bringt und das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt!

Italiano :

Siamo tutti chimici, sia che vogliamo cuocere un uovo o fare uno sformato. Non serve un camice bianco o una provetta: un pentolino, un po’ d’acqua, un po’ di pasta e siete già nel bel mezzo di un gustoso esperimento di reazione chimica.

Utilizzando le tecniche di cucina di tutti i giorni, scopriamo i trucchi scientifici che stanno alla base di una maionese di successo, il ruolo del lievito nel far lievitare le torte e l’importanza dei grassi nel gusto dei nostri piatti preferiti. È un’esposizione che vi farà venire il cervello e l’acquolina in bocca!

Espanol :

Todos somos químicos, tanto si queremos cocer un huevo como hacer un flan. No hace falta bata blanca ni probeta: un cazo, un poco de agua, un poco de pasta y ya estás en medio de un sabroso experimento de reacción química.

Utilizando técnicas culinarias cotidianas, descubrimos los trucos científicos que se esconden tras una mayonesa de éxito, el papel de la levadura para que los pasteles suban y la importancia de la grasa en el sabor de nuestros platos favoritos. Una exposición que hará que se te haga la boca agua

