Informations pratiques

Molsheim

Exposition Chemin d’art sacré Église des Jésuites

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-09-16

Le cœur en partage, est une exposition de peintures à de Nicolas Waël à découvrir dans l’église des Jésuites.

Né à Reims en 1970, formé à la mode et à la bijouterie à Paris, Nicolas De Waël déploie un talent créatif pluridisciplinaire. Son expertise s’est forgée au fil de collaborations avec des manufactures d’artisanat d’art, pour lesquelles il conçoit luminaires, céramiques, verrerie et bijoux. Ses influences voyagent des jardins anglais aux arts décoratifs, de l’architecture aux arts premiers, et de la lumière méditerranéenne à la poésie des haïkus.

Depuis plusieurs années, l’artiste se consacre à la peinture et observe le monde du sensible. Sous le titre Paréïdolie Ukiyo-e, ses toiles se situent entre abstraction et figuratif. Il y saisit l’éphémère d’un espace en apesanteur où l’œil perçoit des formes dans l’informe — fragments de paysage ou mouvements végétaux — tel un écho au Monde flottant .

L’œuvre s’édifie dans la vibration de la couleur ; l’artiste compose sa palette par superpositions de glacis. Ce jeu de transparences laisse affleurer des formes dont l’effacement partiel sublime la révélation, offrant à la toile une profondeur oscillante. De cette succession de passages intuitifs naît une rencontre avec l’impalpable. Nicolas De Waël offre à l’esprit la liberté de tracer sa propre interprétation une expérience contemplative où le regard du spectateur achève lui-même le voyage. .

Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est chemin.artsacre@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Chemin d’art sacré Église des Jésuites Molsheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig