Exposition Chemin des Arts Atelier du Chat Marin Le Tréport

Exposition Chemin des Arts

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

L’Association Chemin des Arts Baie de Somme vous propose une exposition de sculptures sur pierre et dessins de Michel Fontaine de la Mare. Gratuit. .

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72 fontainedelamare1@gmail.com

L’événement Exposition Chemin des Arts Le Tréport a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers